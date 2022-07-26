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Сегодня, 17:15

20-летний российский защитник «Басконии» проведет следующий сезон в «Фуэнлабраде»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский защитник «Басконии» Павел Савков продолжит карьеру в «Фуэнлабраде», сообщает Eurohoops.

В испанском клубе он проведет один год сезон на правах аренды.

В прошедшем сезоне 20-летний Савков выступал за клуб «Ираурги» из второго испанского дивизиона, LEB Oro, набирая 12,3 очка и 2,5 подбора в среднем за матч.

Его трехочковый помог клубу сохранить прописку в чемпионате. По результативности Савков попал в топ-20 всей лиги.

Павел является одним из самых перспективных баскетболистов Европы. Осенью 2021 года рейтинг Eurohopes поставил его на третье место в списке европейских игроков 2002 года рождения.

БК Баскония
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