Зоран Лукич: «В концовке «Нижнему Новгороду» помогла удача»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после победы над «Бамбергом»? (76:75) в матче регулярного чемпионата Лиги чемпионов ФИБА подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба российской команды.

«Тяжелый матч для нас, — приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода». — В первой половине контролировали происходящее, но позволили сопернику с помощью сложных бросков вернуться в игру, поскольку не выполнили некоторые наши договоренности. Во второй половине полностью потеряли контроль. Можно сказать, что в концовке нам помогла удача. Возможно, вернулось после проигранных двух очков «Автодору». Но я считаю, «Бамберг» сегодня тоже заслуживал победы.

За три-четыре минуты до финальной сирены мы начали показывать ту защиту, которая и была необходима. Добавили в агрессии. Да и не только в защите, а еще и в переходе в нападение, принимали быстрые решения, отлично двигали мяч. Где мы были до этого — большой вопрос для меня. Нам сейчас нужно сделать правильные выводы, потому что дальше предстоит игра с «Енисей». Эта встреча может получить название «триллер года».

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