Зоран Лукич: «У «Нижнего Новгорода» большие проблемы с ротацией»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после поражения от «Нимбурка» в Лиге чемпионов (72:76) отметил, что у его команды был шанс выиграть.

— У нас был сегодня шанс выиграть, — цитирует пресс-служба клуба Лукича. — Я не могу сказать, что во второй половине мы не контролировали игру. Правда в том, что во второй половине мы не попали большое количество открытых бросков. В третьей четверти промазали пять из пяти. Создавали ситуации, как планировали, находили свободного игрока для броска и не попадали.

В четвертой четверти более или менее держались в игре, но, к сожалению, снова открытые броски и снова мимо. Я не могу их контролировать. Брэндон Браун в первой половине попал два из трех, во второй ноль из четырех. Вот где проблема!

Тем не менее, надеюсь, сумели показать, что мы интересная команда, но нужно научиться увереннее брать победы. У нас большие проблемы с ротацией. Вы знаете, что мы подписали нового игрока Терелла Паркса, но он не смог приехать с нами. Надеюсь, он присоединится к нам в дальнейшем.

Хочу поблагодарить своих парней, потому что несколько дней назад мы потерпели тяжелейшее поражение от «Пармы». Если бы сегодня играли с той же энергией, как тогда, то проиграли бы с другим счетом. Видимо, нам нужен был такой стресс, он помог. Посмотрим, что будет дальше. Впереди очередной сложный матч, при этом нам нужно тренироваться, а не только играть.