Зоран Лукич: "Несколько игроков не показали тот баскетбол, который необходим"

Главный тренер "Нижнего Новгорода"​ Зоран Лукич после поражения от "Антверпена" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (68:83) отметил, что соперник был лучше. Также он признался, что Кендрик Перри получает так много игрового временеи, так как нет другого выхода.

– Полностью заслуженная победа нашего соперника, – цитирует пресс-служба клуба Лукича. – Я очень хорошо знаю этот коллектив. Мы следили за их последними играми, пытались разобрать детали, чтобы понять, чем можем им ответить.

В первой половине начали медленно и мягко, добавили во второй четверти, а потом соперник стал ждать, когда произойдет наш физический спад, и дождался. Не могу делать замечания своим игрокам. Есть моменты, на которые я им отдельно указал в раздевалке. Вы сами видели, что несколько игроков не показали тот баскетбол, который необходим. Что касается Кендрика Перри, он выдержал этот матч. Количество времени, которое он проводит на паркете, выглядит ненормально, но другого варианта нет.