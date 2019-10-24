Зоран Лукич: «Бамберг» сейчас не в лучшем состоянии"

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после победы над «Бамбергом» в Лиге чемпионов (73:58) отметил, что соперник не в лучшем состоянии.

— Я надеюсь, что «Бамберг» найдет свою игру в ближайшее время, поскольку, очевидно, они сейчас не в лучшем состоянии, — цитирует пресс-служба клуба Лукича. — Что касается нас, мы приехали сюда за победой. И совершенно точно, нам нужно сделать выводы из этого матча. Мы уже поговорили об этом с игроками в раздевалке сразу после матча.

Решающую роль во второй половине сыграли две ситуации — в первой мой игрок не захотел упасть на паркет, чтобы дотянуться до мяча, после чего мы получили 4 очка за 10 секунд. Во втором — создали несколько хороших моментов для открытых бросков, но не реализовали их. Шесть промахов могут лишить победы. Сегодня обошлось.