Защитник УНИКСа Макколлум признан MVP 4-го тура группового этапа Еврокубка
15:09
Защитник УНИКСа Эррик Макколлум признан самым ценным игроком 4-го тура группового этапа Еврокубка, сообщает официальный сайт турнира.
УНИКС на своем паркете обыграл испанский «Ховентуд» со счетом 86:74. Макколлум отметился в матче 32 набранными очками, а также сделал 4 результативные передачи, 4 подбора и 3 перехвата.
УНИКС после четырех туров идет на втором месте в таблице группы С, имея в активе три победы при одном поражении.
The MVP of Round 4!— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) October 24, 2019
What a night from @ErrickM3 ?#7DAYSEuroCup pic.twitter.com/s0aZgnOfCX
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