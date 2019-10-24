Защитник УНИКСа Макколлум признан MVP 4-го тура группового этапа Еврокубка

Защитник УНИКСа Эррик Макколлум признан самым ценным игроком 4-го тура группового этапа Еврокубка, сообщает официальный сайт турнира.

УНИКС на своем паркете обыграл испанский «Ховентуд» со счетом 86:74. Макколлум отметился в матче 32 набранными очками, а также сделал 4 результативные передачи, 4 подбора и 3 перехвата.

УНИКС после четырех туров идет на втором месте в таблице группы С, имея в активе три победы при одном поражении.