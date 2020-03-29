Во Франции завершены сезоны во всех турнирах из-за коронавируса

Федерация баскетбола Франции приняла решение завершить все соревнования в нынешнем сезоне из-за пандемии конавируса, сообщает Eurohoops.

Единственным исключением стал женский чемпионат Франции по баскетболу. По нему окончательное решение будет принято 10 апреля. Если сезон все же будет остановлен, то чемпион определятся не будет.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 616 человек. Умерших — 30 857, выздоровевших — 141 746. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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