Владе Йованович: "Локомотив" сделает все, чтобы в Краснодаре сыграть гораздо сильнее"

Главный тренер "Локомотива" Владе Йованович после поражения в первом матче четвертьфинала Еврокубка с УНИКСом (66:86) заявил, что в ответной встрече команда постарается сыграть гораздо лучше, сообщает официальный сайт железнодорожников.

– Не скажу, что доволен первыми двумя четвертями, но там были проблемы, с которыми можно работать. Позволили УНИКСу взять несколько подборов в нападении, не справились с пикенролами во втором периоде. После большого перерыва попытались прибавить в агрессии, но УНИКС заиграл намного лучше. Мы не справились с его защитой, не получили открытые броски. Я использовал ротацию, но так и не нашел сочетание, которое бы переломило игру.

Так или иначе, это только первая игра серии, и мы сделаем все, чтобы в Краснодаре сыграть гораздо сильнее, – приводит слова Йовановича пресс-служба "Локомотива".

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