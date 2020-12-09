«Виртус» снимется с чемпионата Италии

Итальянский «Виртус» принял решение сняться с чемпионата. Руководство римского клуба уже направило официальное письмо в офис лиги, сообщает в Twitter инсайдер Эмилиано Карчиа.

У «Виртуса» имеются серьезные финансовые трудности. Владелец римлян Клаудио Тоти вел переговоры о продаже клуба заинтересованной американской группе, однако в последние дни они зашли в тупик.

Вскоре Тоти объявит об уходе из серии А, если в ситуации не случится неожиданный поворот. В таком случае все игроки команды станут свободными агентами.

Ранее игроки «Виртуса» отказались проводить первое владение в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Брешии». В знак протеста против руководства клуба баскетболисты потеряли мяч по правилу 24 секунд.

Перед началом сезона клуб рассматривал возможность добровольного перехода в серию А2.