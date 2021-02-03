УНИКС вышел в четвертьфинал Еврокубка

Казанский УНИКС обыграл черногорский «Морнар» (86:61) в 4-м туре Топ-16 Еврокубка и стал первым участником 1/4 финала турнира.

Российский клуб одержал четвертую победу в 4 матчах и гарантировал себе выход в плей-офф Еврокубка. Самым результативным в составе УНИКСа стал защитник Айзея Кэнон, набравший 14 очков.

В марте казанцам предстоит сыграть еще две игры в рамках ТОП-16. 3 числа УНИКС примет «Андорру», а 10 проведет выездной матч с «Гран Канарией».