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УНИКС вырвал победу в матче с «Бахчешехиром» в Кубке Европы

21:04
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УНИКС победил турецкий «Бахчешехир» (89:88) в матче Кубка Европы. Победу российскому клубу принес точный бросок Джамара Смита за три секунды до конца игры.

Смит стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 25 очков. У турецкого клуба самым результативным стал Алекс Перес — 33 очка.

Кубок Европы. Мужчины

Группа A

УНИКС (Россия) — «Бахчешехир» (Турция) — 89:88 (26:25, 22:22, 22:14, 19:27)

6 октября. Казань. «Баскет-Холл».

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