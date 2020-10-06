УНИКС вырвал победу в матче с «Бахчешехиром» в Кубке Европы

УНИКС победил турецкий «Бахчешехир» (89:88) в матче Кубка Европы. Победу российскому клубу принес точный бросок Джамара Смита за три секунды до конца игры.

Смит стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 25 очков. У турецкого клуба самым результативным стал Алекс Перес — 33 очка.

Кубок Европы. Мужчины

Группа A

УНИКС (Россия) — «Бахчешехир» (Турция) — 89:88 (26:25, 22:22, 22:14, 19:27)

6 октября. Казань. «Баскет-Холл».