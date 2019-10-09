УНИКС вырвал победу у «Олимпии» в матче Еврокубка

УНИКС обыграл «Олимпию» в матче Еврокубка — 80:67.

Самым результативным игроком в составе казанцев стал защитник Джамар Смит — 21 очко и сделавший 6 ассистов. У словенцев 13 очков набрал форвард Марко Симонович.

В матче 3-го тура Еврокубка УНИКС на выезде 16 октября сыграет с «Нантер».

Кубок Европы. Мужчины

Группа C

УНИКС (Россия) — «Олимпия Л» (Словения) — 80:67 (12:15, 26:20, 17:25, 25:7)