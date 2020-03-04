УНИКС крупно проиграл «Монако» в Еврокубке
4 марта 2020, 23:24
УНИКС в матче топ-16 Еврокубка проиграл «Монако» со счетом 60:85.
Самым результативным в составе победителей стал Якуба Уттара, набравший 22 очка. У казанцев 18 очков набрал Эррик Макколлум.
Матч прошел без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
УНИКС вышел в четвертьфинал со второго места в группе. Соперником российской команды в четвертьфинале станет белградский «Партизан».
Кубок Европы
Мужчины
TOP 16
Группа G
«Монако» (Франция) — УНИКС (Россия) — 85:60 (27:11, 17:15, 25:9, 16:25)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/europecup/2019-2020/