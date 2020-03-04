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УНИКС крупно проиграл «Монако» в Еврокубке

4 марта 2020, 23:24
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УНИКС в матче топ-16 Еврокубка проиграл «Монако» со счетом 60:85.

Самым результативным в составе победителей стал Якуба Уттара, набравший 22 очка. У казанцев 18 очков набрал Эррик Макколлум.

Матч прошел без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

УНИКС вышел в четвертьфинал со второго места в группе. Соперником российской команды в четвертьфинале станет белградский «Партизан».

Кубок Европы

Мужчины

TOP 16

Группа G

«Монако» (Франция) — УНИКС (Россия) — 85:60 (27:11, 17:15, 25:9, 16:25)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/europecup/2019-2020/

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