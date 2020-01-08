УГМК обыграл «Надежду» в Евролиге
17:04
УГМК выиграл у «Надежды» (71:50) в матче группового турнира женской баскетбольной Евролиги.
В составе победителей самой результативной стала Бритни Гринер — 20 очков. У хозяев с 16-ю очками лучшую результативность показала Ивонн Тернер.
УГМК с 17-ю очками лидирует в группе А. У «Надежды» 14 очков и третье место.
Евролига. Женщины
Группа A
«Надежда» (Россия) — УГМК (Россия) — 50:71 (6:15, 15:13, 21:28, 8:15)
8 января. Оренбург. «СКК Оренбуржье».
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