УГМК обыграл «Надежду» в Евролиге

УГМК выиграл у «Надежды» (71:50) в матче группового турнира женской баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самой результативной стала Бритни Гринер — 20 очков. У хозяев с 16-ю очками лучшую результативность показала Ивонн Тернер.

УГМК с 17-ю очками лидирует в группе А. У «Надежды» 14 очков и третье место.

Евролига. Женщины

Группа A

«Надежда» (Россия) — УГМК (Россия) — 50:71 (6:15, 15:13, 21:28, 8:15)

8 января. Оренбург. «СКК Оренбуржье».