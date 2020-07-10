Стали известны соперники УНИКСА и «Локомотива-Кубани» по Еврокубку
10 июля 2020, 14:58
В Барселоне завершилась жеребьевка регулярного чемпионата Еврокубка сезона-2020/21.
Россию в турнире представляют УНИКС и «Локомотив-Кубань».
Группа А: УНИКС, «Ховентуд», «Партизан», «Венеция», «Бахчешехир», «Бурж»
Группа B: «Уникаха», «Будучность», «Маккаби Ришон-ле-Цион», «Брешия», «Ратиофарм Ульм», «Метрополитан 92»
Группа С: «Локомотив-Кубань», «Андорра», «Литкабелис», «Виртус», «Монако», «Антверп»
Группа D: «Промитеас», «Гран-Канария», «Тренто», «Цедевита», «Бурсаспор», «Нантер»
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