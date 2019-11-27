«Спарта&К» разгромил «Приштину» в женском Кубке Европы
27 ноября 2019, 19:32
В матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу среди женщин российский клуб «Спарта&К» обыграл косовскую «Приштину» (115:42).
В составе хозяев самой результативной стала Дарья Курильчик. Она набрала 30 очков.
Представители России после пяти матчей лидируют в группе В с восемью очками. У «Приштины» пять очков и четвертое место.
Баскетбол
Кубок Европы. Женщины
Группа B
«Спарта&К» (Россия) — «Приштина» (Косово) — 115:42 (25:12, 43:12, 22:8, 25:10)
27 ноября.
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