«Спарта&К» разгромил «Приштину» в женском Кубке Европы

В матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу среди женщин российский клуб «Спарта&К» обыграл косовскую «Приштину» (115:42).

В составе хозяев самой результативной стала Дарья Курильчик. Она набрала 30 очков.

Представители России после пяти матчей лидируют в группе В с восемью очками. У «Приштины» пять очков и четвертое место.

Баскетбол

Кубок Европы. Женщины

Группа B

«Спарта&К» (Россия) — «Приштина» (Косово) — 115:42 (25:12, 43:12, 22:8, 25:10)

27 ноября.