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«Спарта энд К» с победы стартовала в Еврокубке

21:13

«Спарта энд К» в матче первого тура группового турнира Еврокубка дома обыграла венгерский «Цеглед» (78:61).

В параллельной встрече группы турецкий «Хатай» обыграл соотечественниц из «Арданы» (79:53).

Свой следующий матч московский клуб проведет против «Арданы» завтра.

Кубок Европы. Женщины

Группа C

«Спарта энд К» (Россия) — «Цеглед» (Венгрия) — 78:61 (25:14, 19:16, 11:16, 23:15)

19 января.

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