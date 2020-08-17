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Российские клубы узнали соперников в Кубке Европы ФИБА

12:22

Российские клуб МБА и «Спарта энд К» узнали соперников по групповому этапу женского баскетбольного Кубка Европы, сообщает сайт ФИБА.

Соперниками «Спарты энд К» по группе С стали турецкие «Хатай ББ» и «Адана», а также венгерский «Цеглед». МБА попал в группу D вместе с командами «Гожув» (Польша), «Брно» (Чехия) и «Элязыг» (Турция).

Предварительно старт регулярного чемпионата Кубка Европы запланирован на 15 октября.

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