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«Парме» предложили сыграть в Кубке ФИБА Европы вместо Лиги чемпионов

14:41
&quot;Парма&quot; не сыграет в Лиге чемпионов.
&quot;Парма&quot; не сыграет в Лиге чемпионов.
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«Парма» не будет участвовать в Лиге чемпионов-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В связи с тем, что первенство не было доиграно из-за пандемии коронавируса, совет директоров Лиги чемпионов ФИБА принял решение, что в новом сезоне сыграют все 10 команд, которые принимали участие в турнире на момент перерыва. Таким образом, единственная путевка в Лигу чемпионов, положенная России по квоте, вновь передана «Нижнему Новгороду».

В связи со сложившейся ситуацией, ФИБА предложила клубу участвовать в Кубке ФИБА Европы. Соответствующая заявка в Европейскую федерацию баскетбола «Парма» уже отправила.

Дополнительная информация:

http://parmabasket.ru/news/5/73270/

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