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«Парма» рассчитывает сыграть в Лиге чемпионов

00:24

Президент «Пармы» Сергей Богуславский сообщил, что клуб подал заявку на участие в Лиге чемпионов. Пермская команда стала шестой в Единой лиге ВТБ в этом сезоне.

— После итогов исполкома РФБ мы подали заявку на участие в Лиге чемпионов, — цитируют «Известия» Богуславского. — Посмотрим, одобрят ли ее. Надеюсь, у нас неплохие шансы получить место в этом турнире, но ситуация сложная. Многие чемпионаты-2019/20 еще не завершены, а ряд клубов испытывает серьезные экономические проблемы на фоне пандемии коронавируса. Посмотрим, как в итоге ФИБА распределит места в двух своих соревнованиях.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1017290/timur-ganeev/put-k-chempionam-basketbolnaia-parma-debiutiruet-v-evrokubkakh

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