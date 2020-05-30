«Парма» рассчитывает сыграть в Лиге чемпионов

Президент «Пармы» Сергей Богуславский сообщил, что клуб подал заявку на участие в Лиге чемпионов. Пермская команда стала шестой в Единой лиге ВТБ в этом сезоне.

— После итогов исполкома РФБ мы подали заявку на участие в Лиге чемпионов, — цитируют «Известия» Богуславского. — Посмотрим, одобрят ли ее. Надеюсь, у нас неплохие шансы получить место в этом турнире, но ситуация сложная. Многие чемпионаты-2019/20 еще не завершены, а ряд клубов испытывает серьезные экономические проблемы на фоне пандемии коронавируса. Посмотрим, как в итоге ФИБА распределит места в двух своих соревнованиях.