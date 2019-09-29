«Нижний Новгород» во второй раз победил «Легию» в отборочном раунде Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» принимал «Легию» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Российский клуб одержал победу со счетом 78:63.

В первой встрече также были сильнее нижегородцы — 74:61. Таким образом, российский клуб вышел в групповой раунд турнира.

Баскетбол

Лига чемпионов ФИБА

2-й отборочный раунд

«Нижний Новгород» (Россия) — «Легия» (Польша) — 78:63 (29:20, 9:21, 26:13, 14:9)

29 сентября.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов нижегородцы дошли до четвертьфинала турнира.