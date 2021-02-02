Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Еврокубки

«Нижний Новгород» узнал соперников по Лиге чемпионов

19:09

2 февраля в Швейцарии прошла жеребьевка второго группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов, где «Нижний Новгород» узнал своих соперников.

Нижегородцы попали в одну группу с греческим АЕКом, французским «Страсбуром» и турецким «Тюрк Телеком».

В первом групповом этапе «Нижний Новгород» занял второе место в квартете с «Сарагосой», «Сомбатеем» и СПР из польского Люблина. Матчи второго группового этапа пройдут со 2 марта по 7 апреля 2021 года. По регламенту, по две лучшие команды из каждой группы выйдут в «Финал восьми».

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир