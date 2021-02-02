«Нижний Новгород» узнал соперников по Лиге чемпионов

2 февраля в Швейцарии прошла жеребьевка второго группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов, где «Нижний Новгород» узнал своих соперников.

Нижегородцы попали в одну группу с греческим АЕКом, французским «Страсбуром» и турецким «Тюрк Телеком».

В первом групповом этапе «Нижний Новгород» занял второе место в квартете с «Сарагосой», «Сомбатеем» и СПР из польского Люблина. Матчи второго группового этапа пройдут со 2 марта по 7 апреля 2021 года. По регламенту, по две лучшие команды из каждой группы выйдут в «Финал восьми».