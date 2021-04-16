«Нижний Новгород» узнал соперника по 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.

Российская команда встретится с «Сарагосой». В случае победы «Нижний Новгород» сыграет с победителем пары «Нимбурк» — «Каршияка». Четвертьфинальные встречи пройдут с 5 по 6 мая.

1/4 финала (5-6 мая):

«Тенерифе» — «Страсбур»

«Хапоэль» (Холон) — «Сан-Пабло Бургос»

«Нижний Новгород» — «Сарагоса»

«Нимбурк» — «Каршияка»

1/2 финала (7 мая)

Победитель пары 1 — победитель пары 2

Победитель пары 3 — победитель пары 4

Финал состоится 9 мая. Все матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут в Нижнем Новгороде.