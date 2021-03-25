«Нижний Новгород» разгромил АЕК и добыл четвертую победу подряд в баскетбольной Лиге чемпионов
20:38
«Нижний Новгород» 25 марта в перенесенном матче 1-го тура Топ-16 Лиги чемпионов обыграл греческий АЕК — 88:60.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Артем Комолов, набравший 21 очко.
После этой победы нижегородцы уверенно лидируют в группе К с четырьмя выигрышами в четырех играх, греки — вторые с двумя победами и двумя поражениями.
Лига чемпионов. Топ-16
Группа К
«Нижний Новгород» — АЕК — 88:60 (25:15, 21:15, 25:12, 17:18)
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