«Нижний Новгород» разгромил АЕК и добыл четвертую победу подряд в баскетбольной Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» 25 марта в перенесенном матче 1-го тура Топ-16 Лиги чемпионов обыграл греческий АЕК — 88:60.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Артем Комолов, набравший 21 очко.

После этой победы нижегородцы уверенно лидируют в группе К с четырьмя выигрышами в четырех играх, греки — вторые с двумя победами и двумя поражениями.

Лига чемпионов. Топ-16

Группа К

«Нижний Новгород» — АЕК — 88:60 (25:15, 21:15, 25:12, 17:18)