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«Нижний Новгород», «Парма» и «Автодор» подали заявки на участие в новом сезоне Лиги чемпионов

15:15
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Российские клубы «Нижний Новгород», «Парма» и «Автодор» подали заявки на участие в новом сезоне Лиги чемпионов ФИБА, сообщает телеграм-канал «Перехват».

Турнир объявит окончательный список команд-участниц сегодня или завтра.

В Единой лиге ВТБ-2020/21 «Нижний Новгород» занял 5-е место, «Парма» — 8-е, а «Автодор» закончил сезон на 9-й строчке тунирной таблицы.

Лиги чемпионов ФИБА-2020/2021 закончилась 9 мая. В финале встретились «Каршияка» и «Сан-Пабло Бургос». Испанская команда одержала победу со счетом 64:59, победив в турнире второй раз подряд.

 

Дополнительная информация:

https://t.me/thesteal/1545

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