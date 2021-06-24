«Нижний Новгород», «Парма» и «Автодор» подали заявки на участие в новом сезоне Лиги чемпионов
Российские клубы «Нижний Новгород», «Парма» и «Автодор» подали заявки на участие в новом сезоне Лиги чемпионов ФИБА, сообщает телеграм-канал «Перехват».
Турнир объявит окончательный список команд-участниц сегодня или завтра.
В Единой лиге ВТБ-2020/21 «Нижний Новгород» занял 5-е место, «Парма» — 8-е, а «Автодор» закончил сезон на 9-й строчке тунирной таблицы.
Лиги чемпионов ФИБА-2020/2021 закончилась 9 мая. В финале встретились «Каршияка» и «Сан-Пабло Бургос». Испанская команда одержала победу со счетом 64:59, победив в турнире второй раз подряд.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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