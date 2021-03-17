«Нижний Новгород» обыграл «Тюрк Телеком» в матче Топ-16 Лиги чемпионов

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли турецкий «Тюрк Телеком» в матче Топ-16 Лиги чемпионов. Нижегородцы победили турецкую команду со счетом 84:71.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Нижнего Новгорода» Антон Астапкович, оформивший дабл-дабл (19 очков, 10 подборов).

«Нижний» благодаря этой победе возглавил турнирную таблицу группы К, набрав 4 очка в двух матчах.