«Нижний Новгород» обыграл «Тюрк Телеком» в матче Топ-16 Лиги чемпионов
17 марта 2021, 23:51
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли турецкий «Тюрк Телеком» в матче Топ-16 Лиги чемпионов. Нижегородцы победили турецкую команду со счетом 84:71.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Нижнего Новгорода» Антон Астапкович, оформивший дабл-дабл (19 очков, 10 подборов).
«Нижний» благодаря этой победе возглавил турнирную таблицу группы К, набрав 4 очка в двух матчах.
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