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«Нижний Новгород» обыграл «Бамберг» в Лиге чемпионов

22:55
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«Бамберг» дома проиграл «Нижнему Новгороду» (58:73) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Брэндон Браун — 19 очков.

29 октября «Нижний Новгород» сыграет с черногорским «Морнар Бар».

Лига чемпионов ФИБА

Группа C

«Бамберг» (Германия) — «Нижний Новгород» (Россия) — 58:73 (17:26, 7:20, 20:13, 14:14)

23 октября. Стадион: «Брозе Арена» (Бамберг, Германия).

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