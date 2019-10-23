«Нижний Новгород» обыграл «Бамберг» в Лиге чемпионов
22:55
«Бамберг» дома проиграл «Нижнему Новгороду» (58:73) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Брэндон Браун — 19 очков.
29 октября «Нижний Новгород» сыграет с черногорским «Морнар Бар».
Лига чемпионов ФИБА
Группа C
«Бамберг» (Германия) — «Нижний Новгород» (Россия) — 58:73 (17:26, 7:20, 20:13, 14:14)
23 октября. Стадион: «Брозе Арена» (Бамберг, Германия).
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