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«Нижний Новгород» на последних минутах вырвал победу у «Бамберга» в ЛЧ ФИБА

20:50
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«Нижний Новгород» дома оказался сильнее «Бамберга» (76:75) в матче лиги чемпионов ФИБА. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В заключительном игровом отрезке нижегородцы на последних секундах вышли вперед и одержали победу над немецким клубом.

У «Нижнего Новгорода» Дарлин Уиллис и Павел Антипов набрали по 12 очков.

Лига чемпионов ФИБА

Группа C

«Нижний Новгород» (Россия) — «Бамберг» (Германия) — 76:75 (20:14, 19:25, 14:24, 23:12)

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