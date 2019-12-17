«Нижний Новгород» на последних минутах вырвал победу у «Бамберга» в ЛЧ ФИБА
20:50
«Нижний Новгород» дома оказался сильнее «Бамберга» (76:75) в матче лиги чемпионов ФИБА. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
В заключительном игровом отрезке нижегородцы на последних секундах вышли вперед и одержали победу над немецким клубом.
У «Нижнего Новгорода» Дарлин Уиллис и Павел Антипов набрали по 12 очков.
Лига чемпионов ФИБА
Группа C
«Нижний Новгород» (Россия) — «Бамберг» (Германия) — 76:75 (20:14, 19:25, 14:24, 23:12)
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