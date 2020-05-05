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Немецкая лига может доиграть сезон в Мюнхене

10:16
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Немецкая лига объявила, что в случае возобновления сезона, оставшиеся матчи пройдут в Мюнхене. Также рассматривались города Бонн, Франкфурт и Берлин, сообщает Eurohoops.

Ранее участники высшего дивизиона чемпионата Германии договорились завершить сезон-2019/20 десятью командами при условии, что органы здравоохранения разрешат проведение матчей.

По данным на день 5 мая в Германии насчитывается 166 152 человека, которые заболели коронавирусом. Зафиксировано 6 993 летальных исхода, 135 100 человек выздоровели.

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