Немецкая лига может доиграть сезон в Мюнхене

Немецкая лига объявила, что в случае возобновления сезона, оставшиеся матчи пройдут в Мюнхене. Также рассматривались города Бонн, Франкфурт и Берлин, сообщает Eurohoops.

Ранее участники высшего дивизиона чемпионата Германии договорились завершить сезон-2019/20 десятью командами при условии, что органы здравоохранения разрешат проведение матчей.

По данным на день 5 мая в Германии насчитывается 166 152 человека, которые заболели коронавирусом. Зафиксировано 6 993 летальных исхода, 135 100 человек выздоровели.