«Настраиваемся на каждую игру, как на последнюю». Миндаугас Кузминскас о предстоящем матче с «Андоррой»

Форвард «Локомотива» Миндаугас Кузминскас прокомментировал предстоящий матч своей команды с испанской «Андоррой» в рамках 4-го тура регулярного сезона Еврокубка.

— Мы играем против команды чемпионата Испании, в котором я отыграл три сезона, так что могу уверенно сказать, что это очень крепкий соперник, — сказал «СЭ» Кузминскас. — У них в составе 12 игроков хорошего уровня, которые способны оказывать давление и держать высокую интенсивность все сорок минут матча. Важная игра для нас. В нашей группе необходимо на каждую игру настраиваться, как на последнюю. Все начинается с защиты, так что мы должны сыграть так же, как в матче против «Нижнего Новгорода». Тогда мы сможем добиться хорошего результата.

В трех стартовых турах «Локо» одержал две победы и потерпел одно поражение. (Тимур Ганеев)