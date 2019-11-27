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«Надежда» уступила УСК в Евролиге

27 ноября 2019, 22:54
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В матче группового этапа женской баскетбольной Евролиги чешский УСК обыграл российский клуб «Надежда» — 87:63.

В составе победителей самой результативной стала Кристиана Оувина — 21 очко. У гостей 20 очков набрала Ивонн Тернер.

«Надежда» с восемью очками занимает третье место в группе А. У УСК девять очков и второе место.

Баскетбол

Евролига. Женщины

Группа A

УСК (Чехия) — «Надежда» (Россия) — 87:63 (23:11, 26:21, 14:20, 24:11)

27 ноября.

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