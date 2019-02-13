"Надежда" уступила "Польковице" в Евролиге

Российский клуб "Надежда" (Оренбург) уступил польскому "Польковице" (55:59) в матче группового турнира женской баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самой результативной стала Стиляни Калциду, набравшая 20 очков. У "Надежды" с 16-ю очками лучшим снайпером стала Эрика Уилер.

"Надежда" с 20-ю очками занимает четвертое место в группе А. У "Польковице" третья позиция при аналогичном количестве очков.

Евролига. Женщины

Группа A

"Надежда" (Россия) - "Польковице" (Польша) - 55:59 (18:12, 15:15, 16:20, 6:12)

13 февраля.