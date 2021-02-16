«Надежда» разгромила «Беледиеспор» в Евролиге
19:17
В матче группового этапа женской баскетбольной Евролиги «Надежда» победила турецкий «Беледиеспор» (80:40).
В составе победителей самой результативной стала Анастасия Шилова — 16 очков. 15 очков у Виктории Медведевой.
Российский клуб идет вторым в группе А. «Беледиеспор» на четвертом месте.
Евролига. Женщины
Группа A
«Надежда» (Россия) — «Беледиеспор» (Турция) — 80:40 (11:6, 23:10, 23:12, 23:12)
16 февраля. Оренбург. «СКК Оренбуржье».
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