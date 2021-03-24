Баскетбол
Еврокубки
Новости
Евролига Кубок Европы (мужчины) Кубок Европы (женщины) Кубок вызова (мужчины)
Новости   //    Баскетбол   //    Еврокубки

«Монако» проиграл «Будучности», Виртус" обыграл «Ховентуд»

01:57

«Монако» проиграл «Будучности» в первом матче 1/4 финала Кубка Европы (76:77). В других встречах «Виртус» обыграл «Ховентуд» (80:75), «Гран Канария» переиграла «Метрополитан 92» (84:74).

Кубок Европы

Мужчины

1/4 финала

Первые матчи

«Виртус Б» (Италия) — «Ховентуд» (Испания) — 80:75 (20:22, 21:22, 22:19, 17:12)

«Метрополитан 92» (Франция) — «Гран Канария» (Испания) — 74:84 (18:19, 19:24, 17:21, 20:20)

«Монако» (Франция) — «Будучност» (Черногория) — 76:77 (22:13, 16:24, 16:14, 22:26)

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд