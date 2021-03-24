«Монако» проиграл «Будучности», Виртус" обыграл «Ховентуд»
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«Монако» проиграл «Будучности» в первом матче 1/4 финала Кубка Европы (76:77). В других встречах «Виртус» обыграл «Ховентуд» (80:75), «Гран Канария» переиграла «Метрополитан 92» (84:74).
Кубок Европы
Мужчины
1/4 финала
Первые матчи
«Виртус Б» (Италия) — «Ховентуд» (Испания) — 80:75 (20:22, 21:22, 22:19, 17:12)
«Метрополитан 92» (Франция) — «Гран Канария» (Испания) — 74:84 (18:19, 19:24, 17:21, 20:20)
«Монако» (Франция) — «Будучност» (Черногория) — 76:77 (22:13, 16:24, 16:14, 22:26)
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