МБА обыграл «Бешикташ» в женском Кубке Европы
28 ноября 2019, 20:57
В матче группового этапа женского баскетбольного Кубка Европы российский клуб МБА выиграл у «Бешикташа» (97:76).
В составе победителей самой результативной стала Анна Лешковцева — 17 очков. У «Бешикташа» 27 очков набрала Ивонн Андерсон.
МБА набрал 10 очков и лидирует в группе В. У «Бешикташа» семь очков и третье место.
Кубок Европы. Женщины
Группа B
МБА (Россия) — «Бешикташ» (Турция) — 97:76 (25:16, 28:21, 23:18, 21:21)
28 ноября.
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