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МБА обыграл «Бешикташ» в женском Кубке Европы

28 ноября 2019, 20:57
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В матче группового этапа женского баскетбольного Кубка Европы российский клуб МБА выиграл у «Бешикташа» (97:76).

В составе победителей самой результативной стала Анна Лешковцева — 17 очков. У «Бешикташа» 27 очков набрала Ивонн Андерсон.

МБА набрал 10 очков и лидирует в группе В. У «Бешикташа» семь очков и третье место.

Кубок Европы. Женщины

Группа B

МБА (Россия) — «Бешикташ» (Турция) — 97:76 (25:16, 28:21, 23:18, 21:21)

28 ноября.

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