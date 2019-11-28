МБА обыграл «Бешикташ» в женском Кубке Европы

В матче группового этапа женского баскетбольного Кубка Европы российский клуб МБА выиграл у «Бешикташа» (97:76).

В составе победителей самой результативной стала Анна Лешковцева — 17 очков. У «Бешикташа» 27 очков набрала Ивонн Андерсон.

МБА набрал 10 очков и лидирует в группе В. У «Бешикташа» семь очков и третье место.

Кубок Европы. Женщины

Группа B

МБА (Россия) — «Бешикташ» (Турция) — 97:76 (25:16, 28:21, 23:18, 21:21)

28 ноября.