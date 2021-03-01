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Матч «Нижний Новгород» — АЕК перенесен на 25 марта

16:00
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Греческий баскетбольный клуб АЕК уведомил руководство Лиги чемпионов и «Нижний Новгород» о том, что несколько представителей команды сдали положительный тест на коронавирус, информирует сайт российской команды.

В этой связи встреча первого тура Топ-16 между «Нижним Новгородом» и АЕКом 3 марта в ДС «Нагорный» не состоится и будет перенесена на 25 марта.

Дополнительная информация:

http://nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32609

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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