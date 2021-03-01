Греческий баскетбольный клуб АЕК уведомил руководство Лиги чемпионов и «Нижний Новгород» о том, что несколько представителей команды сдали положительный тест на коронавирус, информирует сайт российской команды.

В этой связи встреча первого тура Топ-16 между «Нижним Новгородом» и АЕКом 3 марта в ДС «Нагорный» не состоится и будет перенесена на 25 марта.