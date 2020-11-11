«Локомотив» уступил «Виртусу» в Кубке Европы

В матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу среди мужчин «Виртус» на выезде обыграл «Локомотив» (89:83).

В составе победителей самым результативным стал бывший игрок ЦСКА Милош Теодосич, набравший 89 очков. У «Локо» с 21 очком лучшим снайпером стал Кевин Херви.

«Виртус» занимает первое место в группе. «Локомотив» на втором месте.

Кубок Европы

Мужчины

Группа C

«Локомотив» (Россия) — «Виртус» (Италия) — 83:89 (22:27, 22:22, 24:16, 15:24)

11 ноября. Краснодар. «Баскет-холл»