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«Локомотив» в Кубке Европы проиграл «Венеции» и потерпел четвертое поражение подряд

13 ноября 2019, 23:53
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«Локомотив» в 7-м туре группового этапа Кубка Европы на выезде уступил «Венеции» — 65:66. Краснодарская команда потерпела четвертое поражение подряд. С двумя победами она занимает предпоследнее место в турнирной таблице группы B. Итальянцы — лидеры.

Баскетбол

Кубок Европы. Мужчины

Группа B

«Венеция» (Италия) — «Локомотив» (Россия) — 66:61 (21:20, 9:15, 18:15, 18:11)

13 ноября.

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