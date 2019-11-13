«Локомотив» в Кубке Европы проиграл «Венеции» и потерпел четвертое поражение подряд
13 ноября 2019, 23:53
«Локомотив» в 7-м туре группового этапа Кубка Европы на выезде уступил «Венеции» — 65:66. Краснодарская команда потерпела четвертое поражение подряд. С двумя победами она занимает предпоследнее место в турнирной таблице группы B. Итальянцы — лидеры.
Баскетбол
Кубок Европы. Мужчины
Группа B
«Венеция» (Италия) — «Локомотив» (Россия) — 66:61 (21:20, 9:15, 18:15, 18:11)
13 ноября.
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