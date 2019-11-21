«Локомотив» прервал неудачную серию в Кубке Европы, обыграв «Лимож»
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«Локомотив» на выезде переиграл «Лимож» в матче группового турнира Кубка Европы (92:77). Российская команда прервала четырехматчевую серию поражений.
Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарцев Джонни О'Брайант, набравший 24 очка.
«Локомотив» идет на пятом месте в своей группе, а «Лимож» — на шестом.
Кубок Европы
Мужчины
Группа B
«Лимож» (Франция) — «Локомотив» (Россия) — 77:92 (14:31, 18:22, 21:20, 24:19)
Лим: Ланг (17), Конклин (15), Варанаускас (11).
Лок: О'Брайант (24), Каммингс (21), Кузминкас (13).
LOKO WIN! pic.twitter.com/4hgWobhJIE— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) November 20, 2019
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