«Локомотив» прервал неудачную серию в Кубке Европы, обыграв «Лимож»

«Локомотив» на выезде переиграл «Лимож» в матче группового турнира Кубка Европы (92:77). Российская команда прервала четырехматчевую серию поражений.

Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарцев Джонни О'Брайант, набравший 24 очка.

«Локомотив» идет на пятом месте в своей группе, а «Лимож» — на шестом.

Кубок Европы

Мужчины

Группа B

«Лимож» (Франция) — «Локомотив» (Россия) — 77:92 (14:31, 18:22, 21:20, 24:19)

Лим: Ланг (17), Конклин (15), Варанаускас (11).

Лок: О'Брайант (24), Каммингс (21), Кузминкас (13).