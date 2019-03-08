"Локомотив" победил УНИКС и сравнял счет в серии

"Локомотив" на своей площадке во втором матче 1/4 финала Кубка Европы обыграл УНИКС (68:59) и сравнял счет в серии.
Самым результативным игроком встречи стал защитник краснодарцев Дмитрий Кулагин, набравший 26 очков.
Третья и решающая игра пройдет в Казани в среду, 13 марта.
Кубок Европы
Мужчины
1/4 финала
Второй матч
"Локомотив" (Россия) – УНИКС (Россия) – 68:59 (13:13, 15:7, 11:19, 29:20)
Л: Кулагин (26), Понитка (11), Лэйси (10).
У: Макколлум (19).
Счет в серии: 1-1.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/europecup/2018-2019/
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