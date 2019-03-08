"Локомотив" победил УНИКС

"Локомотив" на своей площадке во втором матче 1/4 финала Кубка Европы обыграл УНИКС (68:59) и сравнял счет в серии.

Самым результативным игроком встречи стал защитник краснодарцев Дмитрий Кулагин, набравший 26 очков.

Третья и решающая игра пройдет в Казани в среду, 13 марта.

Кубок Европы

Мужчины

1/4 финала

Второй матч

"Локомотив" (Россия) – УНИКС (Россия) – 68:59 (13:13, 15:7, 11:19, 29:20)

Л: Кулагин (26), Понитка (11), Лэйси (10).

У: Макколлум (19).

Счет в серии: 1-1.