«Локомотив» победил «Антверпен» в Кубке Европы

В матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу «Локомотив» на выезде победил «Антверпен» (114:94).

В составе российского клуба самым результативным стал Алан Уильямс. В его активе дабл-дабл — 27 очков и 18 подборов. 22 очка набрал Уилл Каммингс, по 19 очков в активе Джордана Кроуфорда и Миндаугаса Кузминскаса.

«Локо» одержал пятую победу при одном поражении. В следующем матче 11 ноября команда сыграет с «Виртусом».

Кубок Европы. Мужчины

Группа C

«Антверпен» (Бельгия) — «Локомотив» (Россия) — 94:114 (22:35, 17:36, 23:24, 32:19)

4 ноября.