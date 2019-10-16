«Локомотив» одержал вторую победу подряд в Еврокубке

Краснодарский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Еврокубка победил французский «Лимож» — 86:75. Определяющей стала заключительная четверть, которую российская команда выиграла со счетом 31:17.

После трех туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице группы B, одержав две победы.

Баскетбол

Кубок Европы. Мужчины

Группа B

«Локомотив» (Россия) — «Лимож» (Франция) — 86:75 (20:19, 22:22, 13:17, 31:17)

16 октября.