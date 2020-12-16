«Локомотив» обыграл «Монако» в Кубке Европы
21:39
В матче группового турнира Кубка Европы по баскетболу «Локомотив» победил «Монако» (76:72).
В составе победителей самым результативным стал Джордан Кроуфорд, который набрал 17 очков. «Локо» занимает второе место в группе С. Российский клуб одержал восемь побед при двух поражениях. «Монако» на третьей позиции.
Кубок Европы. Мужчины
Группа C
«Локомотив» (Россия) — «Монако» (Франция) — 76:72 (18:16, 19:19, 17:15, 22:22)
16 декабря. Краснодар. «Баскет-холл».
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