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«Локомотив» обыграл «Монако» в Кубке Европы

21:39
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В матче группового турнира Кубка Европы по баскетболу «Локомотив» победил «Монако» (76:72).

В составе победителей самым результативным стал Джордан Кроуфорд, который набрал 17 очков. «Локо» занимает второе место в группе С. Российский клуб одержал восемь побед при двух поражениях. «Монако» на третьей позиции.

Кубок Европы. Мужчины

Группа C

«Локомотив» (Россия) — «Монако» (Франция) — 76:72 (18:16, 19:19, 17:15, 22:22)

16 декабря. Краснодар. «Баскет-холл».

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