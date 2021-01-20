«Локомотив-Кубань» уступил «Тренто» в Топ-16 Еврокубка

«Локомотив-Кубань» уступил итальянскому «Тренто» на стадии Топ-16 Еврокубка. Российская команда проиграла на выезде со счетом 84:96.

Баскетбол

Кубок Европы. Мужчины

Tоп-16

Группа F

«Тренто» (Италия) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 96:84 (27:12, 34:27, 13:32, 22:13)

20 января.

Группа G

«Бурк» (Франция) — «Виртус Б» (Италия) — 87:99 (16:17, 28:30, 22:25, 21:27)

20 января.

Группа H

«Морнар» (Черногория) — «Андорра» — 71:74 (18:12, 19:22, 20:25, 14:15)

20 января.