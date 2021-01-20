«Локомотив-Кубань» уступил «Тренто» в Топ-16 Еврокубка
20 января 2021, 23:58
«Локомотив-Кубань» уступил итальянскому «Тренто» на стадии Топ-16 Еврокубка. Российская команда проиграла на выезде со счетом 84:96.
Баскетбол
Кубок Европы. Мужчины
Tоп-16
Группа F
«Тренто» (Италия) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 96:84 (27:12, 34:27, 13:32, 22:13)
20 января.
Группа G
«Бурк» (Франция) — «Виртус Б» (Италия) — 87:99 (16:17, 28:30, 22:25, 21:27)
20 января.
Группа H
«Морнар» (Черногория) — «Андорра» — 71:74 (18:12, 19:22, 20:25, 14:15)
20 января.
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