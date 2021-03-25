«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии с УНИКСом в плей-офф Еврокубка
20:55
«Локомотив-Кубань» 25 марта на своей площадке одержал победу над УНИКСом во втором матче плей-офф Еврокубка — 86:74.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник кубанцев Найджел Уильямс-Госс, в активе которого 25 очков.
После этой победы хозяева сравняли счет в серии до трех побед — 1-1. В первой игре казанцы были сильнее — 94:88.
Кубок Европы. Мужчины
1/4 финала
«Локомотив-Кубань» (Россия) — УНИКС (Россия) — 86:74 (19:20, 26:11, 22:20, 19:23)
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