«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии с УНИКСом в плей-офф Еврокубка

«Локомотив-Кубань» 25 марта на своей площадке одержал победу над УНИКСом во втором матче плей-офф Еврокубка — 86:74.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник кубанцев Найджел Уильямс-Госс, в активе которого 25 очков.

После этой победы хозяева сравняли счет в серии до трех побед — 1-1. В первой игре казанцы были сильнее — 94:88.

Кубок Европы. Мужчины

1/4 финала

«Локомотив-Кубань» (Россия) — УНИКС (Россия) — 86:74 (19:20, 26:11, 22:20, 19:23)