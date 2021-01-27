«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в Топ-16 Еврокубка

«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в матче стадии Топ-16 Еврокубка — 74:67.

Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды Джордан Кроуфорд. Железнодорожники занимают 3-е место в таблице группы F, на счету команды 1 победа при 2 поражениях.

Кубок Европы.

Топ-16

Группа F

«Локомотив-Кубань» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 74:67 (19:17, 18:13, 17:19, 20:18)

27 января. Краснодар. «Баскет-холл».