Кузминскас признан лучшим игроком недели в Кубке Европы

Форвард БК «Локомотив-Кубань» Миндаугас Кузминскас признан лучшим игроком недели в баскетбольном Кубке Европы, сообщает официальный сайт турнира 11 марта.

В последнем матче российский клуб победил «Тренто» (100:86). Кузминскас набрал 26 очков и сделал девять подборов.

Благодаря победе команда пробилась в четвертьфинал. 31-летний Кузминскас выступает за «Локомотив-Кубань» с 2019 года.