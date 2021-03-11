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Кузминскас признан лучшим игроком недели в Кубке Европы

19:06
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Форвард БК «Локомотив-Кубань» Миндаугас Кузминскас признан лучшим игроком недели в баскетбольном Кубке Европы, сообщает официальный сайт турнира 11 марта.

В последнем матче российский клуб победил «Тренто» (100:86). Кузминскас набрал 26 очков и сделал девять подборов.

Благодаря победе команда пробилась в четвертьфинал. 31-летний Кузминскас выступает за «Локомотив-Кубань» с 2019 года.

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