Форвард «Локомотива-Кубань» Миндаугас Кузминскас поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура регулярного сезона Еврокубка с «Виртусом».

— Мы сейчас набрали хороший ход, выиграли семь матчей подряд и подходим к игре в боевом настроении, — отметил «СЭ» Кузминскас. — На этих выходных мы не играли в Лиге ВТБ, поэтому было немного больше времени подготовиться именно к «Виртус», но как это скажется на самой игре я смогу ответить только после матча.

Безусловно, лидерами итальянской команды являются Милош Теодосич и Стефан Маркович, но в их составе много и других хороших игроков. Если мы выключим из игры кого-то одного, то любой другой сможет показать свой уровень. Поэтому нам пригодится наша командная химия и хорошее взаимодействие на площадке. Так же, командно, мы и готовимся к сопернику, выделяя сильные стороны «Виртуса», как команды, а не отдельных исполнителей.

«Локо» постарается нанести итальянскому клубу первое поражение в турнире. Пока команда Саши Джорджевича идет с результатом 5 побед в 5 матчах. (Тимур Ганеев)