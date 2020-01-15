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Курское «Динамо» уступило «Монпелье» в Евролиге

20:49
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В матче группового этапа женской баскетбольной Евролиги «Динамо» (Курск) дома проиграло французскому клубу «Монпелье» (78:90).

В составе победителей лучшим снайпером стала Габби Уильямс — 25 очков. У хозяев с 19 очками самую высокую результативность показала Энджел Маккатри.

«Монпелье» с 17-ю очками в 10 играх лидирует в группе В. У «Динамо» 14 очков и четвертое место.

Евролига. Женщины

Группа B

«Динамо К» (Россия) — «Монпелье» (Франция) — 78:90 (23:22, 18:18, 26:25, 11:25)

15 января.

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